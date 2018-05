Aunque no menciona directamente el tema del color de su piel, con su descripción hace evidente que se refiere a lo mismo de lo que todo el mundo estuvo hablando durante la legendaria gala benéfica que se realiza el primer lunes de mayo en el Museo Metropolitano de Nueva York.

“Yo cuando me muestran mis fotos del Met”, escribió Selena al lado de un video en el que sale corriendo por un parqueadero, hasta subirse a un vehículo que la espera a la salida.

A post shared by Selena Gomez (@selenagomez) on May 9, 2018 at 8:32am PDT

A continuación, recordamos algunos de los memes que desató su ‘look’ en la Gala del Met y luego el video de los trajes más destacados de la noche

“Selena Gomez llegando a la Gala del Met”

Why does Kylie and Selena look like Spongebob and Patrick on that episode when spongebob got sun bleached #MetGALA @KylieJenner @selenagomez #ERedCarpet pic.twitter.com/Rks6aBp8CO

— Shane (@shanegoldsmithh) May 8, 2018