Esta sería la fecha del último episodio de Dragon Ball Super

Como señala Fayer Wayer, Fuji TV, la encargada de transmitir la serie, cuenta que hay una nueva producción en camino que podría reemplazar a Dragon Ball. La fecha de emisión del que sería el último capítulo está estipulada para el 25 de marzo del 2018.

De acuerdo con el mismo medio, hay una serie de puntos relevantes que tocan el posible final de la saga.

Sin embargo, este tuit sobre un recorte japonés deja abierta la posibilidad de que sea movido a otra franja de horario. “Kitaro está retirando Sragon Ball de su horario desde el primero de abril. No es claro si Super se va a terminar o lo van a mover de horario”

Kitaro is taking Dragon Ball Super's timeslot beginning April 1st. It's unclear whether Super will end or be moved to another timeslot. pic.twitter.com/vy3jlTJHD7

— YonkouProductions (@YonkouProd) January 18, 2018