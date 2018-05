Sin embargo, no hubo agresión de ningún tipo, como, al parecer, especular algunas personas.

“Eso es mentira que me golpearon a mí o a Yuranis, solo fue eso nos quitaron las cosas. Hay gente que aprovecha para quitarle las cosas a los artistas”, le dijo el artista a El Colombiano.

El artículo continúa abajo

También te puede interesar Por su papel, actriz de ‘Sin tetas’ sufre críticas porque la creen marihuanera

El mismo medio recoge también los detalles que les relató el intérprete de ‘El serrucho’, quien primero que todo aclaró que “Santa Marta se portó súperbien” y que lo ocurrido fue a la salida: “La gente se nos fue encima y en un momento no sentí cuando me quitaron la gorra y me halaron la cadena pero no me atracaron”.