“¿Qué posición les gusta?” fue la pregunta que les hizo uno de sus fans, a lo que ‘Juan Se’ respondió: “La del exorcista, la vaca desnucada… y todas las clásicas. El salto del tigre lo practicamos bastante… hasta que quedamos embarazados, entonces el salto del tigre no es recomendable bajo ninguna circunstancia”.

Johanna, por su parte, complementó la respuesta diciendo que “en cuatro es chévere”, pero que también “me encanta estar arriba y tener el control porque él empieza ‘espera, espera, para, para, para, quieta, quieta… no te muevas, no te muevas’, entonces yo soy maldadosa y me sigo moviendo”.

Durante el video, la pareja también reveló que entre sus fantasías sexuales está hacerlo en la playa, y que ya lo han hecho en un cinema y en el baño de un centro comercial. Asimismo, que ‘Juan Se’ perdió la virginidad a los 16 años, mientras de Johanna lo hizo a los 19.

Aparte de las confesiones sexuales, la pareja también le respondió al usuario que preguntó “¿Cómo dividen sus gastos? ¿Quién es el que más paga?”.

“Optamos por tener una sola alcancía. Es decir, que todo lo que trabaje él, o lo que trabaje yo, va para el mismo fondo, entonces realmente es como lo mismo”, fue la respuesta que dio Johanna.

‘El destape’ completo, en donde también cuentan si piensan tener hijos, cómo superaron la pérdida de sus gemelas y si les gustaría actuar juntos, se puede ver a continuación