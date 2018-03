‘Polilla’ indicó a Caracol Radio (minuto 19:26) que todo comenzó porque ‘la Gorda Fabiola’ no se habría cuidado lo suficiente, luego del bypass gástrico que le realizaron en julio.

“Cuando se someten a esto necesitan una alimentación muy rica en proteínas, vitaminas, minerales, no solamente que le proporcionan los alimentos, sino también malteadas y todo este tipo de proteínas artificiales. Infortunadamente, ella no se cuidó”, señaló el humorista, y añadió:

“Parecía un chiste, pero era la realidad. Ella, por ejemplo, los alimentos que comía, el cuerpo no asimilaba ni las proteínas, vitaminas, minerales. Entonces, llegó a un estado de deshidratación y desnutrición muy graves, que la llevó a la clínica”.

Eso le afectó a ‘la Gorda Fabiola’ órganos como los pulmones y los riñones, expresó ‘Polilla’ en la emisora, donde agregó qué otras enfermedades que su esposa padece desde antes también complicaron su salud.

El artículo continúa abajo

“Un estado de desnutrición afecta absolutamente todos los órganos vitales del cuerpo humano. Entonces, eso fue básicamente: es como cuando un carro anda sin gasolina, hasta que se detiene […] Fue y es todavía un episodio muy grave para su salud, pues por el sobrepeso, la diabetes, por tantas estas complicaciones que el cuerpo llegue a un estado de desnutrición, que no le asimile vitaminas, minerales y proteínas”, narró.

Después de eso ‘Polilla’ se mostró muy optimista, pues entre el viernes y el domingo, ‘la Gorda Fabiola’ ha presentado mejoría no solo de sus órganos vitales, sino en su estado de ánimo: ya habla y hasta pidió un radio. “Es casi un milagro lo que ha pasado”, dijo él.

Igualmente, aclaró lo que se rumoraba de que su esposa estuvo en coma inducido, hecho que negaron los hijos de la humorista, la semana pasada.

Vea también: Mensaje de la ‘gorda’ Fabiola desde la clínica en la que se recupera.

“El viernes fue un día muy especial, porque a las 7 de la mañana la dejé en el mismo estado en el que ya llevaba casi 15 días. […] Hacia el mediodía, mi ‘Gordita’ estaba bajo sedación —si se le puede llamar, de pronto un coma inducido, porque es un estado en el que colocan a la paciente para que tenga una mejor recuperación y por la complejidad de lo que ella tiene en estos momentos— […] Fue muy grato cuando me llamaron de la clínica a ver lo que estaba pasando, cuando la encuentro ya sin el respirador —porque de las cosas que empezó ella nuevamente, sus pulmones, que habían parado—; sin algunos cables de los cuales estaba conectada; con ese color tan bonito, ya no tenía esa palidez tan grande; ya hablándome, me saludó: ‘Hola, papi, ¿cómo estás?’; relató ‘Polilla’ y puntualizó: