Antes de dirigirse a Meghan, el príncipe le dijo al príncipe Carlos, “gracias, padre”, refiriéndose seguramente al gesto que tuvo de aceptar la solicitud de Meghan de llevarla al altar, en vista de que su papá no pudo ir al matrimonio debido a una cirugía.

Ya al encontrarse de frente con la novia, Harry le dijo a Meghan: “Luces increíble. Tengo mucha suerte”, a lo que ella respondió “gracias”.

THE WAY PRINCE HARRY LOOKS AT MEGHAN AFTER HE SAYS “you look amazing” IM SOBBING THEY ARE SO IN LOVE #RoyalWedding pic.twitter.com/GTzlbNq1Ak

— Sarah (@MissSarahLouise) May 19, 2018