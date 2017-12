Comedia negra ‘Tres anuncios por un crimen’ lidera nominaciones a los premios SAG

La película recibió cuatro nominaciones en tres categorías: mejor elenco, mejor actriz principal (Frances McDormand) y mejor actor de reparto (Woody Harrelson y Sam Rockwell).

En la carrera por el mejor elenco, el máximo galardón de los SAG, considerados como un referente importante para los Óscar, junto a ‘Tres anuncios por un crimen’ están la comedia romántica ‘The Big Sick’, la sátira racial ‘Get Out’, la tragicomedia ‘Lady Bird’ y el drama sobre los derechos civiles ‘Mudbound’.

Del lado de la televisión, tres series quedaron empatadas a la cabeza con cuatro candidaturas cada una: el drama de HBO ‘Big Little Lies’, el thriller de ciencia ficción ‘Stranger Things’ y la comedia ‘Glow’, estas dos últimas de Netflix y también nominadas por su equipo de dobles.

Las nominaciones a los SAG son el segundo gran anuncio de la temporada de premios de Hollywood, que culmina con la entrega de premios de la Academia el próximo 4 de marzo.

La aclamada cinta del mexicano Guillermo del Toro ‘La forma del agua’, un romance fantástico ambientado en la década de 1960, encabezó el lunes las nominaciones a los Globos de Oro, con siete, pero solo recibió dos para los SAG.

Aunque menos prestigiosos que los Globos de Oro, los premios SAG se consideran más un termómetro de lo que puede esperarse para los Óscar, pues los miembros del sindicato representan unos 1.200 de los aproximadamente 6.000 votantes de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas.

La nueva temporada de premios será vista de cerca en momentos en que Hollywood está envuelto en el peor escándalo de acoso y abuso sexual de su historia.

Las denuncias, que van del acoso a la violación, han provocado el hundimiento de las carreras de poderosas figuras de la industria: el magnate del cine Harvey Weinstein, los actores Kevin Spacey, Jeffrey Tambor y Louis C.K. y el cineasta Brett Ratner.

Ninguna de las estrellas de Hollywood involucradas directamente en el escándalo fue recompensada por el sindicato, aunque Robin Wright, coprotagonista de Spacey en la serie ‘House of Cards’, aspira a un premio.

‘Tres anuncios’, en la que McDormand encarna a una madre que busca vengar la violación y el asesinato de su hija, obtuvo seis nominaciones a los Globos de Oro y ha sonado como una gran candidata a los Óscar desde que ganó el prestigioso premio del público en el Festival Internacional de Cine de Toronto en septiembre.

Desaires y sorpresas

En la categoría de mejor actor, Timothee Chalamet (‘Call Me By Your Name’) se enfrenta a James Franco (‘The Disaster Artist’), Daniel Kaluuya (‘Get Out’), Gary Oldman (‘Darkest Hour’) y Denzel Washington (‘Roman J. Israel, Esq.’).

Para la mejor actriz, junto a McDormand compiten Judi Dench (‘Victoria & Abdul’), Sally Hawkins (‘La forma del agua’), Margot Robbie (‘I, Tonya’) y Saoirse Ronan (‘Lady Bird’).

La plataforma de video en internet Netflix quedó líder de la lista con 19 nominaciones, frente a la cadena de televisión por cable HBO que obtuvo 12 y cómodamente por delante de NBC, que recibió 3.

Mientras muchos nombres habían sido pronosticados, varios programas y sus estrellas fueron sorpresivamente dejados al margen de las nominaciones, anunciadas por Olivia Munn (‘X-Men: Apocalipsis’, ‘The Predator’) y Niecy Nash (‘Claws’, ‘The Soul Man’) en West Hollywood, California.

El elenco de la aclamada ‘Unbreakable Kimmy Schmidt’ de Netflix terminó con las manos vacías, y del lado de los filmes, no hubo nada para el favorito de los Óscar ‘The Post’, mientras que ‘Dunkerque’, otro favorito de la temporada de premios, solo pudo recoger una nominación para su equipo de dobles.

Armie Hammer y Michael Stuhlbarg, que se mencionan entre los favoritos para obtener nominaciones de actores secundarios en los Óscar por ‘Call Me By Your Name’, quedaron fuera este miércoles.

Y Freddie Highmore ganó una nominación a los premios de la Crítica Cinematográfica por la serie ‘Bates Motel’ y otra a los Globos de Oro por ‘The Good Doctor’, pero no logró impresionar al SAG lo suficiente con ninguna de las dos.

Los ganadores de la 24 edición de los premios SAG se anunciarán el 21 de enero en Los Ángeles.

