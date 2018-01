Murió Dolores O'Riordan, cantante irlandesa de The Cranberries

La intérprete tenía 46 años y, de acuerdo con una comunicación, citada por Independent, su familia está devastada y pidió privacidad para el duro momento que atraviesa.

Dolores se dio a conocer con la agrupación The Cranberries, una banda irlandesa de rock que se formó en 1989.

El grupo se hizo famoso en los años 90 con el su álbum debut ‘Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We?’, de donde se desprendieron éxitos como ‘Linger’ y ‘Dreams’, y que los convirtió en uno de los exponentes del rock más importantes de la década.

El año pasado The Cranberries llevó su gira ‘Something Else’ por Europa.