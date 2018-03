Benditas sean las mujeres generosas, amorosas, y llenas de ganas de admirar y levantar a los demás, hombres y mujeres. Benditas las que se levantan y te regalan una sonrisa, benditas las que pisotean la envidia y dejan salir su admiración, benditas las que se sienten tristes, y en su hombro cargan a otras 10 mujeres para no dejarlas caer, benditas las que se despiertan a luchar, a enseñar y a apoyar, benditas las que me han levantado millones de veces sin esperara nada a cambio, benditas sean todas las mujeres que hoy abren sus ojos, y benditas las que se fueron pero desde el cielo están iluminando nuestros caminos, para seguir aquí en la tierra sonriéndole a las demás. Gracias mi amor por respetarnos y hacernos felices @dimpiso21 Te amamos👨‍👩‍👧 y las amamos mucho💕 princesa y mama🤰💕 FELIZ DÍA BELLEZAS

