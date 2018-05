Sin embargo, hubo un trino en particular que sumó más retuits que los demás, de acuerdo con información brindada por la firma Visibrain.

El mensaje más retuiteado (de @LucySempey, con 124.000 retweets, y contando) muestra una foto de Meghan adolescente posando delante del Palacio de Buckingham al lado de una imagen de ella, de novia, en su ceremonia real.

One day you’re 15 and posing outside Buckingham palace and 22 years later you’re marrying the Prince.

Unreal. #RoyalWedding pic.twitter.com/XCQvJAEXNw

— Lucy Sempey (@LucySempey) May 19, 2018