Pero, parece que Kim quiere que su familia siga creciendo. Durante una entrevista en el programa estadounidense ‘Live Kelly and Ryan’, quienes aprovecharon para felicitarla por el Día de la madre, la estrella de ‘Keeping up with the Kardashians’ aseguró que estaría dispuesta a tener otro hijo.

La presentadora Kelly Ripa la cuestionó sobre si habría espacio en su familia para un integrante más y ella respondió sin titubear: “Tal vez intente tener uno más”.

Además, dejó claro que no se arrepiente de haber optado por el vientre de alquiler para traer al mundo a Chicago, a pesar de que a Saint y a North los tuvo de forma natural, para ella esta técnica le ha dado más tiempo, tanto para la pequeña como para hacer que sus otros dos hijos amen a su hermanita y se acostumbren a su presencia.

Lo anterior abriría nuevamente la puerta tanto para otro integrante de la familia West Kardashian, como para pensar en un nuevo proceso de segregación subrogada (vientre de alquiler).

Este es el video completo de la entrevista: