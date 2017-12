Exempleadas demandan a exjurado de ‘Yo me llamo’ por acoso sexual

Eso reportó el noticiero de Univisión, que habló con las dos presuntas víctimas de Sabala, imitador que fue jurado de ‘Yo me llamo’, en una versión especial de 2015 que se denominó ‘La conquista de América’.

“Un depredador sexual, un hombre que no tiene respeto a las mujeres, eso es lo que es para mí [Julio Sabala]”, dijo Gloria Acevedo, que fue administradora del imitador en 2011, al medio.

Luego, con los ojos llorosos, Acevedo detalló algunas de las formas como, según ella, era acosada por Sabala.

“Me quería besar, me quería tocar, me decía cosas, palabras, faltándome al respeto todo el tiempo… hablando de mis partes privadas. Yo antes de ir a trabajar vomitaba, no quería llegar a la oficina, le tenía hasta pánico; no quería estar sola con él”.