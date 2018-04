Así se puede ver en el video que compartió El Universal en su cuenta de Twitter, en donde no solo se observa al joven de pelo amarillo mientras espera un ascensor, sino que se escucha a uno de los fotógrafos gritarle para que le deje tomarle una foto, pero pronunciando su nombre tal cual se escribe, en lugar de ‘Yeiden’, como debe decirse.

El artículo continúa abajo

También te puede interesar Arrestan a actriz de ‘Smallville’, implicada en secta sexual

“Jaden, Jaden, me regala una foto”, se oye decir al hombre que insiste para tratar una captura del hijo mayor de Will, que estaría solo por placer en Colombia, si se tiene en cuenta el elenco de la cinta que aparece en el sitio especializado IMDb, en donde él no figura.

Las primeras imagenes de Jaden Smith en Cartagena 😱 pic.twitter.com/JnNGOfPXAv — El Universal (@ElUniversalCtg) April 20, 2018

El paso de Will Smith por Cartagena ha causado gran conmoción y no ha sido compartido solo por fanáticos y medios locales, sino por el mismo actor que publicó en su cuenta de Instagram un colorido video de la ciudad.