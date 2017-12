Jaden Smith hizo el 'moonwalk' de Michael Jackson y dejó a muchos boquiabiertos

En el escenario del festival ‘Rolling Loud’, celebrado en la ciudad de San Bernardino, el hijo de Will Smith interpretó su canción ‘Icon’, de su nuevo álbum ‘Syre’.

Cuando cantaba la parte del tema que dice “dientes dorados y bailas como Michael”, se movió como la estrella, resaltó Mashable.

En redes sociales, su ‘moonwalk’ se volvió viral y ocasionó que recibiera muchos elogios.

“¡Wow! Eso se sintió como si estuviera viendo a Michael Jackson poseer a Jaden Smith por un segundo. ¡Poderoso ‘moonwalk’!”.

“Jaden Smith hizo el más puro ‘moonwalk’ que he visto desde Michael Jackson”.

“No puedo dejar de pensar lo fino que fue el ‘moonwalk’ de Jaden Smith en el festival”.

Smith dijo a Revolt TV que quien le enseñó a hacer el paso del ídolo pop fue su madre, la actriz Jada Pinkett Smith.

“Me gusta pensar que mi madre me enseñó cómo hacer el ‘moonwalk’, porque ella es asombrosa para bailar”, manifestó el joven.

Además, aseguró que “captó” el ‘moonwalk’ al mirar a Michael Jackson en su infancia.