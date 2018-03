Por lo menos eso es lo que se lee en la invitación a la boda, en la que People encontró tres curiosidades que se describen a continuación, se señalan en la foto que aparece al final de nota, y además muestran un supuesto error en la tarjeta:

1. A Meghan no le dieron el mismo trato que a la esposa del príncipe William

El artículo continúa abajo

En la invitación a la boda real del príncipe Harry a su novia Meghan “se refiere como Ms (Doña)”, mientras en la tarjeta del matrimonio del príncipe William, en 2011, “para [su entonces prometida] Kate [Middleton] se utilizó el de Miss (señorita)”, indicó el medio, y luego explicó:

“El porqué es muy fácil. Recordemos que Meghan está divorciada, y ese detalle es más relevante de lo que parece”.

2. No escribieron príncipe Harry, sino príncipe Henry

De ahí que algunos pensaran que había una equivocación. No obstante el medio aclaró: “¿Henry? ¿Pero no es Harry? ¿Es un error? Pues no, no lo es. El príncipe nació con el nombre de Henry Charles Albert David, pero familiarmente es conocido como Harry”.

3. Aparece incompleto el nombre de la prometida del príncipe.

Solo sale Meghan Markle porque ella pidió que no pusieran su otro nombre: Rachel.