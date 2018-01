Fueron las falsas publicaciones de ‘Más virales no hay’ las que despertaron la indignación de los usuarios de redes sociales como Twitter, que han escrito mensajes rechazando que se juegue con la vida y la salud de un menor.

“Ojalá denuncien a quien ha dado la falsa alarma”, “¡Qué feo jugar con la salud de un niño!”, “Es muy fuerte que la gente juegue con la vida de un niño”, “¿Dios mío porque será que la gente es así, por qué tienen una lengua tan viperina?” y “No puedo creer que hagan algo así con el hijo de @shakira, solo por fama la gente puede ser tan cruel”, son algunos de los mensajes de las personas que repudian lo sucedido.

El artículo continúa abajo

Sin embargo, mientras unos se mostraban indignados con la falsa información, algunos la dieron por cierta y la replicaron, al tiempo que unos más empezaron a preguntarle a la cantante si era cierto que su hijo Milan había fallecido y hasta le enviaron mensajes de condolencias:

Hace escasos minutos he leído en Facebook una noticia donde decían que Milan el hijo de Piqué y Shakira había fallecido el día de Hoy, me parece tan denigrante que jueguen con esas cosas sólo x el morbo… Ojalá denuncien a quien ha dado la falsa alarma

Es Cierto Que Falleció el Hijo @shakira o no ?

Si No es Cierto Porque Inventan Algo Asi Con Una Criatura Con Los Niños No se Mete 😣😣

— Ayelen (@Ayelen24385194) 21 de enero de 2018