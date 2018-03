“Quiero decirles que en persona es matador”, así comienzan los piropos que Azcárate escribió a Falcao en Instagram, y continúan:

“Las pestañas, la boca, la simpatía, la frescura, el fundillo duro como de madera, mejor dicho para qué les cuento… Qué cosa tan bien hecha. Querida Lorelei: Con tu permiso me declaro rasgada por el tigre. @falcao”.

Esos halagos están acompañados de un video en el que la actriz sale al lado de Falcao, pidiéndole tips para combatir el ‘frizz’, por lo que no se descarta que esta publicación esté relacionada con alguna promoción.

“Aquí estoy en Francia con este personaje que me imagino que no lo conocen. ¡Yo estoy loca con mi ‘Tigre’! Y quiero aprovechar para preguntarle, que nos ayude a las mujeres, ¿cómo hace uno para quitarse el ‘frizz’; que tú no tienes ese problema”, dice Azcárate.

Ahí, Falcao sonríe y le contesta: “No, yo a veces tengo ese problema, pero no hay nada que no se pueda resolver en la peluquería, ¿no?”

Azcárate continúa: “Plancha, ¿no? Eso toca plancha venteada”, pero el futbolista le responde, con risas: “Bueno, yo no la uso”.