La acción legal de ‘Rafa’, como es más conocido, se dio luego de que él se separara del grupo para comenzar su carrera como solista. En entrevista con La Red, el músico explicó por qué demandó en ese entonces a Kenel Yancy Ortega, Yader Romero y Luis ‘El Nene’ Carrascal:

Agregó que lo único que quiere es que los integrantes de Kvrass le reconozcan de alguna manera el hecho de que los haya “ayudado a crear la empresa” de la que ellos vivirán “el resto de sus vidas”.

En una nota de El Pilón, publicada en junio de 2016, el abogado de ‘Rafa’ aseguró que todos los integrantes del grupo estaban “explotando y lucrándose de los beneficios de la marca sin tener en cuenta los derechos” de su apoderado.

Luego de que despidieran a ‘El Nene’ de la agrupación, en medio del escándalo de ‘cachos’ que protagonizó, el acordeonero se contactó con ‘Rafa’ y ahora ambos están peleando por sus derechos en Kvrass.

De acuerdo con ‘Rafa’, esta es la respuesta que desde hace 2 años ha recibido por parte de los músicos, y por la que aún no se ha resuelto esta situación:

“Ellos simplemente han dicho que no, que yo si ya no estoy el grupo, ya no tengo derecho a nada”.