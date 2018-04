Esta cirugía no está relacionada con el Párkinson, enfermedad que Fox combate —como paciente y desde su fundación— desde 1991, aclara People.

El actor, recordado como el viajero en el tiempo ‘Marty McFly’, había cancelado su aparición en la Expo de Comic y Entretenimiento de Cálgary, Canadá, programada del 26 al 29 de abril, “debido a circunstancias imprevistas en su agenda”. Esta cirugía sería la razón.

Whoa! This is heavy. Michael J Fox is not able to be with us at #CalgaryExpo. We received the following message from his publicist to share with you all – “Due to unforeseen circumstances in his schedule Michael J. Fox is not available to attend.”

(1/2) pic.twitter.com/WaBJ4BUluN

— Calgary Expo (@Calgaryexpo) April 2, 2018