Antes de que cada participante conociera la canción que le correspondía cantar, Fanny Lú se reunió con ellos y les dio regalos. A Danna le obsequió una leona de peluche, por su alegría y jovialidad; a Tomás le dio en todo el gusto al regalarle una boina y a Brayan le dio una ensalada tropical.

Fue en ese espacio ‘íntimo’ en que Brayan le confesó a Fanny Lú que había tenidos unos días extraños. “En estos días pasó algo que no me esperaba. Me llamó mi papá, y tenía mucho tiempo que no hablaba con él. Cuando yo tenía 4 años mi papá decidió irse con otra persona y dejarme a mí con mi mamá, y yo estaba muy dolido con él… y lo perdoné”, contó Brayan, que terminó en lágrimas con la artista caleña.

“Yo pienso que es como cuando una serpiente te pica y tú tienes que aplicar ese antídoto rapidito, porque si no te mueres”, concluyó Brayan.

Encima del ring Danna fue la primera en sorprender con una versión muy contemporánea de ‘Havana’, en la que se lució cantando un pedazo muy hip hop. Por su parte, Tomás hizo recordar al gran Nino Bravo con ‘Libre’, una sentida canción acorde a su talento, y finalizó Brayan cantando ‘Con cada beso’.

Las reacciones no tardaron en llegar. “Me sorprendió mucho alguien en tu equipo y fue lo que hizo Danna”, dijo Cepeda. Yatra fue más efusivo: “No me termino de creer esta batalla”, dijo, y pasó luego a un gran cumplido para Brayan, al decir que había escuchado a uno de los grandes cantantes que va a tener no solo Colombia sino el mundo.

Fanny Lú se fue ‘volando’ con su capa y abrazó a los tres jóvenes, a quienes recordó que cada uno tenía un súper poder. La caleña se quedó con la voz de Brayan, que tras su victoria le mandó un saludo y un abrazo a su papá.

