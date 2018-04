En entrevista con ‘The Suso’s show’, Alzate recordó que “los dos primeros años fueron muy duros” porque vivió “en los callejones de Los Ángeles”. A pesar de esto, también “fue una época muy bonita”:

“Todo el primer año yo me quería devolver. Entonces, yo estaba tratando de ahorrar para devolverme y así fue como fui aprendiendo de la calle, aprendí el idioma, aprendí de los negocios en Estados Unidos, y ya cuando llegó el momento no me quería devolver”.