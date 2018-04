Así lo recordó en un trino en Twitter el director de noticias de ‘La FM’, Luis Carlos Vélez:

“Los pronósticos son un ejercicio complejo y arriesgado. Enhorabuena para @cifrasyconceptos por seguir intentándolo a pesar de los resultados anteriores”, dijo Vélez.

Los pronósticos estadísticos son un ejercicio complejo y arriesgado. Enhorabuena para @cifrasyconcepto por seguir intentándolo a pesar de los resultados anteriores

A diferencia de una encuesta, que es como una foto de lo que está pasando en un momento dado, un pronóstico permite decir qué va a pasar en el futuro.

Y César Caballero, y Cifras y Conceptos, dijo que los candidatos que pasarán a segunda vuelta son Iván Duque (con un mínimo de la intención de voto de 37,2 % y un máximo de 37,7 % en intención de voto) y Germán Vargas Lleras (con un máximo de 21 % y un mínimo de 18,2 %).

En palabras de la misma Cifras & Conceptos, Gustavo Petro muestra “fuerte retroceso”, lo que es un error conceptual porque es la primera vez que se presentaba el pronóstico (no se estaban comparando resultados de encuestas sucesivas). En el pronóstico tiene un máximo de 17,4 % y un mínimo de 15,7 %.

Para llegar a ese pronóstico, Caballero dijo que se tomaron en cuenta muchas variables (o dimensiones), como las encuestas de firmas reconocidas (las de Invamer, las de Yanhaas, las de Guarumo, etc.), los resultados de las elecciones para Congreso del 11 de marzo, pronunciamientos de actores políticos en medios, y entrevistas directas con ellas. Además, agregó, se irán haciendo ajustes a la luz de la nueva realidad política y los resultados de las encuestas. El resultado final toma en cuenta el voto de opinión y el de las maquinarias políticas.

Vélez, en su mismo trino, reprodujo la siguiente afirmación de Univisión: “El voto hispano le dará mañana la victoria a Hillary Clinton en Florida, lo que la convertirá en la primera mujer presidenta se Estados Unidos, según pronóstico de Cifras & Conceptos con datos actualizados al domingo 6 de noviembre de 2016”.

Y, como se sabe, la historia fue otra: Donald Trump no solo ganó en la Florida, sino la presidencia de Estados Unidos.

Pero Caballero, en la presentación de la metodología para estos medios, solo mencionó sus ‘éxitos’ en las elecciones para Congreso de Colombia del 2014 y las del 11 de marzo de 2018, lo que es, al menos, una significativa omisión, que no ha debido ocurrir, no solo con transparencia con los medios contratantes, sino con sus audiencias, que esta conformada por potenciales electores.

“No es la primera vez que lo hacemos. Lo hicimos en esta casa (Caracol Radio) para las elecciones de congreso 2014 y nos fue ¡muy bien! Acierto del 91 %, pero luego con la sentencia del Mira fue del 94 %”, dijo Caballero, quien agregó que en las elecciones del 11 de marzo ese porcentaje de éxito fue del 88 %, y subió al 89 % con la entrada de José Obdulio Gaviria.

El caso, nuevamente, llama la atención sobre el rol de estas investigaciones, pues no solo pueden ser usadas para reflejar opinión, sino para modelarla o manipularla. En particular, cuando comienza a jugar un papel importante el llamado ‘voto útil’: si Gustavo Petro no tiene opción, ¿para que perder el voto votando por él?

La sospecha de manipulación con este tipo de trabajos ya fue señalada por columnistas de prensa como el exministro Rudolf Hommes, quien dice este domingo en El Tiempo:

“La última ola manipuladora que está en pleno desarrollo busca reencauchar a Germán Vargas como candidato de centro, inclusive de centro izquierda. Una firma encuestadora no vacila en precedir que él va a pasar a segunda vuelta, basando esta conclusión en un modelo que posee la empresa y no revela todavía, que combina los resultados con los de la ‘mermelada’”.

Caballero ha dicho que es la misma metodología que se usa para pronosticar huracanes y movimientos en la bolsa de valores.

Tanto Darío Arizmendi, de Caracol Radio, como Juan Lozano, de Red + Noticias, dejaron claro que ellos no tiene nada que ver con la metodología, que no intervenían ni en la elaboración del modelo, ni la definición técnica, ni en el trabajo de campo.

Es decir, los medios confían en el encuestador César Caballero.

“Para nosotros, que advertía no participamos en esto, sí genera un antecedente que tranquiliza y que demuestra que hay unos elementos que no son simplemente el resultado de las encuestas sino unas consideraciones sobre las estructuras políticas que inciden a la hora de movilizar electores. Hay unos que se movilizan libremente por la opinión, hay otros que se movilizan porque en Colombia existen estructuras políticas, mueven votos, y esos votos se le colocan a unos u otros candidatos”, dijo Lozano.

¿Será que Lozano hubiera estado tan tranquilo si Caballero le hubiera mencionado el fallido intento de pronosticar en la Florida? En cualquier caso, ha debido mencionárseles a Lozano y a la audiencia de esos medios, que se repite: sin potenciales electores.

A pesar del tono aparentemente constructivo de Luis Carlos Vélez (“Enhorabuena para @cifrasyconceptos por seguir intentándolo a pesar de los resultados anteriores”), este ha sido crítico de César Caballero en oportunidades anteriores.

De hecho, se atribuye a un incidente con él, el distanciamiento de Caracol Radio, y de Arizmendi, de Vélez, que hasta ese momento era visto como eventual sucesor de este último, pues actuaba de director encargado en las ausencias temporales.

El 30 de noviembre de 2017 Vélez criticó con vehemencia inusitada al aire en Caracol Radio a César Caballero por la acusación de que el entonces candidato presidencial Juan Carlos Pinzón había comprado seguidores en redes sociales.

“César (Caballero), hay que ser responsable en decir quién y no compra seguidores en Twitter y Facebook. Una encuesta no demuestra que los compran y los venden, no, hay que ser serios en términos periodísticos… y dejar un manto de duda de compra de cualquiera que los compra, pues hay que salir a decir que es así. Pero manto de duda, no”, dijo el periodista.

El enfrentamiento adquirió ribetes personales cuando Caballero le dijo a Vélez que “respirara profundo”, a lo que este último respondió que no lo tratara así.