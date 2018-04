“Esperamos una valorización de la moneda después de las presidenciales, aunque la incertidumbre es bastante alta, en la segunda parte del año podríamos estar observando niveles (del dólar) de $2.500-$2.600, que no se ven desde el primer semestre de 2015”, afirmó Daniel Lombana, analista de Acciones y Valores, citado por el diario La República.

Vale la pena recordar que desde la Semana pasada el dólar ha perdido fuerza en el país e, incluso, llegó a niveles que no registraba desde 2015. Solo en un día cayó cerca de 50 pesos y ahora se cotiza por debajo de los 2.800 pesos, por lo que no es descartable que pueda seguir con tendencia a la baja y registrar los niveles estimados. (Vea también: Fuerte bajonazo del dólar este martes: cayó a niveles no registrados desde 2015)

Pese a la estimación de Lombana, otros analistas aseguran que la moneda norteamericana, por el contrario, podría valorizarse, pero todo dependerá de la cotización que registre el petróleo Brent y el WTI. Algunas entidades citadas por ese medio económico estiman que el precio del dólar a mitad de este año estaría entre los 2.680 y los 3.200 pesos.

Este lunes, el dólar inició la jornada con un precio de 2.795 pesos, y alcanzó un promedio de 2.974,56. Según la Bolsa de Valores de Colombia, el mínimo al que llegó fue de 2.780 pesos.