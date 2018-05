Actualmente, la demanda de esta marca de motos estadounidense en el país se cubre desde Medellín y hace poco se anunció el cierre de su oficina en Bogotá porque finalizó el contrato de la franquicia, explicó Juan David Gaviria, gerente comercial de Harley Davidson Medellín, citado por el diario La República.

En ese sentido, el plan de la marca apuntaría a que se haga la importación de las motos de forma directa con la casa matriz y para esto tendría un nuevo comercio para el territorio nacional o tendría oficinas propias en varias ciudades. “Aún se está trabajando el tema, sería un movimiento estratégico de la marca”, dijo una fuente a La República.

No es un secreto que la legendaria marca de motos no pasa su mejor momento a nivel mundial en lo que tiene que ver con ventas. En el último trimestre del año pasado, por ejemplo, registró una baja en ventas del 11 % en Estados Unidos. (Vea también: 4 consejos para que no lo estafen con sus tarjetas de crédito y débito)

Según Economía Hoy, la gran apuesta ahora es por conquistar a la llamada generación de los ‘millennials’ a través de la introducción de nuevos modelos, entre ellos, las motocicletas eléctricas.