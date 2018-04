“Con el tema de Froome estamos muy preocupados porque tendría que estar resuelto, pero hay que respetar el procedimiento y las decisiones “, dijo Guillén en el acto de presentación de las nuevas camisetas para los diferentes líderes de la Vuelta 2018.

Guillén consideró “una pena que el caso Froome no se solucione antes del Giro de Italia”, por lo que espera que haya ‘humo banco’ antes del Tour de Francia. Además, admitió que la organización de la Vuelta a España no descarta vetarlo.

Según Guillén, la organización de la Vuelta 2018 “está muy avanzada a falta de pequeños retoques” y celebró que algunos corredores ya hayan manifestado su intención de participar, como Alejandro Valverde, Mikel Landa, Fabio Aru o Vincenzo Nibali.

Froome, por ahora, se alista en el Tour de los Alpes para su intervención en el Giro de Italia, el cual comenzará el viernes 4 de mayo en Israel.

Acá, las camisetas que lucirán los líderes de La Vuelta 2018:

🇪🇸Los 4 maillots de líder y 5 conjuntos de @SANTINI_SMS para 5 puntos clave de #LaVuelta18

➡ Andorra, La Huesera, Málaga, Madrid y Euskadi.

🇬🇧The 4 leader jerseys and 5 @SANTINI_SMS kits for 5 key points of #LaVuelta18

➡ Andorra, La Huesera, Málaga, Madrid and Euskadi. pic.twitter.com/iGDe334W0o

— La Vuelta (@lavuelta) April 19, 2018