DT de Santa Fe no cuenta más con Omar Pérez y barras podrían repetir historia de Pelusso

En palabras expresadas en el programa Kick Off de Win Sports, el técnico uruguayo contó que el presidente César Pastrana le dijo que tenía que hablar con el jugador. Así mismo reveló que el directivo le preguntó qué opinaba sobre el volante en lo que respecta a la parte deportiva y su respuesta fue:

“Lo mismo que pensé de cuando llegué. Un jugador durante estos años muy importante en la institución; con nosotros incursionó en varios partidos, pocos minutos pero aportando lo suyo dentro de sus posibilidades físicas, pero hoy buscamos otras alternativas, realmente”

“Yo no puedo ofrecer lo mismo que le ofrecí (a Pérez) en la temporada pasada, con todo respeto lo digo”, sentenció el entrenador del conjunto capitalino, que en entrevista a El Tiempo aseguró que no niega las condiciones técnicas del jugador, pero que en su cuerpo técnico son conscientes de que no está para jugar los 90 minutos.

En contraste a lo anterior, dice El Espectador que al no comunicársele nada desde Santa Fe, el contrato del volante se renovó automáticamente por un año más y que incluso Omar recibió permiso para integrarse a la pretemporada después de sus compañeros tras pasar unos días de descanso en Argentina.

Según el diario, Pastrana quiere mantener al jugador en la institución, mientras Gregorio Pérez no. Al respecto, la tradicional barra Guardia Albirroja Sur se manifestó en desacuerdo por medio de sus redes sociales sobre la decisión de la “inminente salida” del jugador y advierte sobre una próxima movilización de hinchas en contra de esta.

Cabe recordar que una sorpresiva renuncia de Omar Pérez a Santa Fe a través de redes sociales, y que finalmente no se dio, derivó en la salida del entrenador Gerardo Pelusso del cuadro ‘cardenal’ tras las presiones de hinchas que no aceptaban ver al 10 por fuera de la institución. Medios como El Espectador vaticinan que la situación podría repetirse en este caso.