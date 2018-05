“Mantuvo su fuerte rendimiento a través de la recta final de la temporada”, explicaron las redes sociales de la liga holandesa, más conocida como la Eredivisie, que desmenuza los principales números del ‘cafetero’.

Fueron en total 2.664 minutos de juego disputados por Arias en la temporada, en los que convirtió 3 goles y realizó 6 asistencias. Ganó 134 duelos ‘uno contra uno’, alcanzó un 82% de precisión en la entrega de pases e hizo 212 recuperaciones de pelota.

Santiago Arias has been crowned as player of the season 2017/2018! 🤴🏻 the defender of psv was previously elected as player of the month of march 📅 and maintained his strong performance throughout the end of the season 📈 #Eredivisie pic.twitter.com/V8JC5Q1ixm

— Eredivisie (English) (@EredivisieEN) May 8, 2018