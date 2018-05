El jugador africano, de 25 años, ya se había llevado los galardones entregados por el sindicato de futbolistas de Inglaterra (PFA) y la Asociación de periodistas deportivos del país (Football Writers’ Association) al mejor jugador del año.

El artículo continúa abajo

“Dijeron que no tuve éxito en mi primera etapa aquí, por lo que en mi mente siempre tuve la intención de regresar y demostrar que podía hacerlo. Estoy muy feliz y muy orgulloso de ganar el premio”, aseguró Salah, quien vistió, sin excesivo éxito, los colores del Chelsea entre 2014 y 2016, antes de poner rumbo a la Roma.

En su primer curso en Anfield, el egipcio, por el que se pagaron 34 millones de libras, ha marcado 43 goles en 50 partidos en todas las competiciones.

En la Premier League, Salah lleva anotados 31 tantos e iguala en la lista de máximos artilleros en una única campaña en la división reina del fútbol inglés, de 38 partidos, a Alan Shearer (1995/1996), Cristiano Ronaldo (2007/2008) y Luis Suárez (2013/2014).

Congratulations to the @EASPORTSFIFA Player of the Season @MoSalah!#PLAwards pic.twitter.com/xg0JuyVy0M

— Premier League (@premierleague) May 13, 2018