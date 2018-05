Partidos de ida:

Sábado 12 de mayo

6:00 p.m. – Patriotas vs. Huila (TV: RCN)

8:00 p.m. – Cali vs. Nacional (TV: WIN)

Domingo 13 de mayo

5:15 p.m. – Junior vs. Medellín (TV: RCN)

7:30 p.m. – Once Caldas vs. Tolima (TV: WIN)

Partidos de vuelta:

Sábado 19 de mayo

6:00 p.m. – Nacional vs. Cali (TV: RCN)

8:00 p.m. – Huila vs. Patriotas (TV: WIN)

Domingo 20 de mayo

5:15 p.m. – Tolima vs. Once Caldas (TV: RCN)

7:30 p.m. – Medellín vs. Junior (TV: RCN)

Cuadro de competencia: