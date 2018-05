El primero en aparecer fue Rodolfo Torres, integrante del elenco italiano Androni-Giocattoli y quien tendrá el dorsal 27 en su camiseta.

Posteriormente estuvieron en escena Carlos Alberto ‘Bananito’ Betancur, jefe de filas del conjunto español Movistar, y su compañero Dáyer Quntana, los cuales lucirán los números 121 y 126, respectivamente.

Después fue el turno para Járlinson Pantano, pedalista de la formación estadounidense Trek y quien portará el 196.

Luego hizo su aparición Miguel Ángel ‘Supermán’ López, líder el escuadrón kazajo Astana con el número 31.

Otro de los que se brilló en tarima fue Esteban Chaves, ‘capo’ del cuadro australiano Mitchelton-Scott y cuyo dorsal es el 111.

#Giro101: “We are dreamers and we dream really high.” – @estecharu tells a great Israeli crowd at the team presentation. 💭💭 pic.twitter.com/HfOgyoONro

— Mitchelton-SCOTT (@MitcheltonSCOTT) 3 de mayo de 2018