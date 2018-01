La pregunta de periodista colombiano que le quitó la sonrisa a Yerry Mina

Lozano entró ‘con los taches arriba’ a la hora de tomar el micrófono y dirigirse a Mina en lo que no terminó siendo una pregunta, sino un juicio personal:

“El adagio popular dice que uno no debe apostar por quien no apuesta por uno. Esta decisión que usted ha tomado es un arma de doble filo”, expresó el periodista al comienzo de su intervención.

Luego de eso, le preguntó a Mina por la conveniencia de dejar Palmeiras, equipo en el que era titular indiscutido, y sumarse al Barcelona a tan poco tiempo del Mundial. La pregunta de Lozano quedó registrada en video y ha sido origen de un sin número de críticas hacia él.

La pregunta me parece por lo menos inapropiada para el momento. Mala leche en un momento de felicidad única del jugador. Además esa frase de “Uno no debe apostar por quien no apuesta por uno”… pic.twitter.com/EfRB7NoWaC — Futbol Sin Cracks (@FutbolSinCrack) 13 de enero de 2018

Mina, con la sencillez que lo caracteriza, respondió la pregunta con cordialidad: “Ahora que se me ha dado la oportunidad de venir, no lo dudé dos veces. La primera vez que me dijeron le dije a mi tío: ‘claro’. Acá estoy con los mejores del mundo y voy a trabajar para aportar y aprender mucho”, expresó Mina.

Sin embargo, cientos de usuarios no le ‘perdonaron’ a Lozano el arranque de su intervención y expresaron su inconformidad en las redes sociales.

Cuando ves que el periodista es Colombiano / Cuando oyes la pregunta de mierda que te hace

Ay @niloza hacer ese viaje para eso? pic.twitter.com/sPX5BqRzhq — Toño Avelino Veles (@Velesfutbol) January 13, 2018

Alguien que le diga al "periodista" que Yerry tiene 23 años, que al club que está llegando es al @FCBarcelona_es y que le quedan muchos mundiales por delante. Ah y por favor alguien que le pregunte al mequetrefe este que él donde saco su título como periodista. — Will 1913 (@WsotoV) January 13, 2018

Entrenados por el “mala leche” de Yamid Amat, era de esperarse esa pregunta, así quieren hacerse famosos #Parido — Mayita (@Mayas2012_) January 13, 2018

Cuanta amargura la de @niloza en la presentación de mina, definitivamente el pareciera que el gran problema de los colombianos somos nosotros mismos https://t.co/jue1Ca204c — Martin Vanegas Arias (@mavaar) January 13, 2018

El periodista que le insinúo a Mina que ir al Barca a 6 meses del mundial es un error, es un perfecto imbécil. Nadie se niega a un sueño de tal magnitud. Gracias por la mala leche bobo hpta @niloza — LA FAILMAYOR (@FAILMAYOR) January 13, 2018

¿Qué necesidad tenía @niloza de borrarle la sonrisa de la cara a Mina con una pregunta tan absurda, llena de malas energías y de hasta de rencor? ¿Qué te hizo Mina? Si él mismo se ganó su puesto donde fue, es capaz de creerse ese sueño y vivirlo para ser titular en donde sea. https://t.co/Dp7ZYEljsT — Geo (@Gortegaz) January 13, 2018