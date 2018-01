Gerard Piqué renovó contrato con Barcelona hasta 2022

Years go by but the dream remains the same for @3gerardpique – he’s agreed a new contract! Full story at fcbarcelona.com Pasan los años pero el sueño continúa. Más información en fcbarcelona.es Passen els anys però el somni continua. Més informació a fcbarcelona.cat 👍 #Pique2022 🔵🔴 — #FCBarcelona #igersFCB #Barça #ForçaBarça #Pique

