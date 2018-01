Peluquero envuelto en escándalo de Cardona y Barrios también es colombiano

Su nombre es Yonni Alexis Cuero, pero se da a conocer con el seudónimo de ‘Yaca Barber’ en Argentina, a donde llegó a estudiar periodismo deportivo. En Cali aprendió el oficio de la peluquería, y como cuenta el diario El País empezó a aplicarlo con sus compatriotas futbolistas en el país del tanto.

El primero fue Carlos Carbonero, cuando jugaba en Arsenal de Sarandí; a él le siguieron Duván Zapata, Roger Martínez, Miguel Ángel Borja y Sebastián Rincón, recuerda el diario vallecaucano, al que ‘Yaca Barber’ contó en 2016 que ya era dueño de 3 peluquerías en Buenos Aires.

Luego El País relata que se convirtió en el peluquero oficial del Boca Juniors cuando Frank Fabra llegó al equipo Xeneize y le hizo un corte. El ‘motilado’ le llamó la atención nada menos que a Carlos Tévez, quien pidió ser atendido por el colombiano. Poco a poco se fueron acercando más jugadores del conjunto azul y oro, incluido el técnico Guillermo Barros Schelotto.

Ahora es muy posible que ‘Yaca Barber’ sea citado a declarar en el escándalo de supuesta violencia de género que protagonizan Wílmar Barrios y Edwin Cardona, ya que este último lo menciona en su testimonio.

“Nos estábamos cortando el pelo con el peluquero de toda la vida. Él puede atestiguar que no pasó nada. Quiero llegar al fondo de todo esto. En mi vida vi a esas señoritas, no las conocía. El peluquero sí, pero nosotros con Wílmar no tuvimos nada que ver”, dijo el 10 xeneize a la emisora 990 AM.

