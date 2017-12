Millonarios y Santa Fe confirmaron nóminas para el duelo por la estrella de Navidad

Los cuadros capitalinos no tendrán novedades en los 11 titulares con respecto al partido de ida. Los técnicos también entregaron declaraciones en la última rueda de prensa de cara a la final.

Millonarios

Nicolás Vikonis en el arco, Jair Palacios, Matías de los Santos, Andrés Felipe Cadavid y Felipe Banguero en la defensa; el mediocampo estará a cargo de Jhon Duque, Juan Guillermo Domínguez en zona de contención y la salida con David Mackalister Silva y Santiago Mosquera; y al ataque irán Ayron del Valle y Duvier Riascos.

Miguel Ángel Russo, Director Técnico de los ‘embajadores’ resaltó: “Son finales, no. No podemos perder la idea que tenemos. Son 90 minutos más para no confiarnos, esa es la idea. Salir a hacer lo nuestro también, más allá de lo que el rival quiera hacer, es lo que deseamos y buscamos. También entiendo que son partidos importantes donde se juegan muchísimas cosas, pero estamos preparados, y hemos hablado mucho de lo que nos faltó en el último partido, y lo que puede ser el rival. Pero son todas situaciones que se disuelven cuando empieza a rodar el balón. Esto es un juego”.

Santa Fe

Robinson Zapata en el arco; Víctor Giraldo, Héctor Urrego, William Tesillo y Dairon Mosquera en zona defensiva; en el mediocampo estará Juan Daniel Roa, Yeison Gordillo y Baldomero Perlaza; y en el ataque Anderson Plata, Wilson Morelo y John Fredy Pajoy.

Gregorio Pérez, Técnico de los ‘cardenales’ aseguró: “Santa Fe va a comenzar el partido como lo venimos haciendo hasta ahora. Tomando recaudos como lo hicimos en otros partidos, y trabajar el partido en 90 minutos y los descuentos. Eso va a ser Santa Fe, un equipo automatizado en sus movimientos, es un equipo con experiencia, es un equipo equilibrado, que sabe muy bien y es consciente de lo que se juega

Otros detalles: