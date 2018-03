Cuando un futbolista no tiene protagonismo ni continuidad en su equipo, los partidos con la selección me dan la vida. Tengo la confianza del míster aquí, sigo teniendo mucha ilusión por trabajar, por mejorar, por ser titular en mi equipo y en la selección”, explicó.

‘Isco’ aseguró que el seleccionador Julen Lopetegui le “demuestra la confianza con minutos, con partidos…”, aunque admitió::

“En el Madrid no tengo la confianza que un futbolista necesita, quizás el problema soy yo que no me la he ganado con los buenos futbolistas que hay.”