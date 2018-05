Esteban Chaves se quedó junto a hombres como el italiano Elia Viviani, líder de la clasificación por puntos, y del surafricano Louis Meintjes en el tramo inicial de la jornada de 244 kilómetros.

La carrera se empezó a mover con quienes buscaban la fuga del día y otros que contraatacaban en el ascenso al alto de segunda categoría que había en el kilómetro 20, agitación que provocó que se fraccionará el lote.

Chaves quedó en un grupo trasero que a 80 kilómetros para la meta perdía 5:47; sin embargo, el trabajo de equipos como Quick Step, formación que buscaba el triunfo de etapa para el velocista Viviani debido a la llegada en plano; y el Mitchelton, conjunto del ‘Chavito’, trabajaron para que la diferencia fuera disminuyendo.

Sin embargo, escuadras como Astana, del boyacense Miguel Ángel ‘Supermán’ López, y Sky, del británico Christopher Froome y el antioqueño Sergio Luis Henao, aprovecharon adelante para poner ritmo y dificultar la conexión.

#Giro101: Other GC teams are pushing pace of bunch to keep @estecharu distanced and have almost reeled in the break. Chaves is with @SamBewley whilst @SimonYatess sits in tight with main group.

— Mitchelton-SCOTT (@MitcheltonSCOTT) May 15, 2018