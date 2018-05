El error fue aprovechado por Karim Benzema, que hizo efectivo el ‘regalo’ del equipo alemán y puso la pizarra 2-1 a favor del Real Madrid. ¿Pensó que podía coger la pelota con la mano y cayó en el error? ¿Dudó en reventar la pelota con los pies? Hipótesis hay muchas, pero el error es contundente.

What an absolute howler by Bayern's goalkeeper, Sven Ulreich to allow Benzema to score this goal. Madness!😂pic.twitter.com/H0E9bVQALL

— Roro O'Monstro.™ (@Roromeo_MUFC10) May 1, 2018