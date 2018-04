Los organizadores de @chicamocharace me dieron la oportunidad de darle a uno de mis seguidores una inscripción para esta excelente carrera en cualquiera de sus categorías, así que aprovechen y participen, vale la pena. Bases del concurso 1. Gana quien acumule mayor cantidad de desnivel durante la duración del concurso y lo sustente al final con cualquier aplicación existente, el 50% de este desnivel debe ser positivo. 2. Inicia el 1º de mayo y finaliza el 7 de mayo de 2018. 3. El ganador debe ser seguidor o fan de 2 de las 3 redes de sr24fit (facebook, Instagram o twitter). 4. El ganador podrá inscribirse en cualquier categoría de las ofrecidas por la organización de la carrera @chicamocharace ; si el ganador ya está inscrito recibirá un premio de alguna de las marcas aliadas de sr24fit. • #chicamocha #chicamochacanyonrace2018 #trainer #trailrunning #trailrunner #trailrun #ultratrail #100miler #laketahoe2018 #ultratrailmontblanc #laketahoerimtrail #vegan #plantbased #cleanfood

A post shared by Santiago Rodriguez (@sr24fit) on Apr 25, 2018 at 9:22am PDT