Pareja anunció su compromiso en Facebook y un detalle en la foto reveló otra noticia

“Me siento verdaderamente bendecida porque el amor de mi vida me pidió que me case con él. Las palabras no pueden expresar lo feliz que me siento y lo afortunada que soy. Todavía no me ha dado un anillo real, pero lo que importa es lo de adentro. Sé que seremos felices, independientemente de las cosas materiales. Estén atentos para reservar la fecha”, escribió la novia en su perfil de Facebook.

Pero no se dieron cuenta de que en la esquina inferior izquierda de la imagen aparece una caja de una prueba de embarazo, lo que provocó la curiosidad de amigos y familiares, que en un momento pensaron que todo se trataba de una broma, señala Bored Panda.

“¿Es eso lo que creo que hay en la esquina?”, “Tienen que cortar esto, chicos”, “Bueno, supongo que lo de ‘adentro’ es lo que importa”, “¿Cómo así? ¿También estás embarazada?”, escribieron algunos de sus allegados.

Más adelante, su padre le escribió: “Querida, deberías llamarnos. Tu madre está muy confundida”.

Miranda respondió a los comentarios tratando de disimular confusión: “Un momento… ¿De qué están hablando? ¿Por qué piensan eso?”.

Minutos después aceptó la sospecha de sus amigos y escribió: “Hola, chicos, también vamos a tener un bebé”.