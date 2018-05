Publicidad de You - Me - Her | AT&T Originals / Netflix

Según la misma investigación, las mujeres son más flexibles cuando se habla de atracción sexual, sin embargo, la doctora en educación sexual, Lindsey Doe, le dijo a Gizmodo que no hay cifras contundentes que identifiquen a las mujeres como bisexuales o que aseguren que ellas superan a los hombres en este ámbito.

Doe agregó para el medio que esto no es más que otro mito social, sobre el que especula se dio porque ser bisexual en una mujer es más aceptable que en un hombre, pues ellas se pueden expresar de forma más libre ante la sociedad. Un ejemplo de esto es que ellas se saludan de beso en la mejilla y se agarran la cola sin que esto sea mal visto.

Por otro lado, Debby Herbenick, investigadora de la Universidad de Indiana y educadora sexual del Instituto Kinsey, aseguró para el medio que a pesar de que en un estudio el 15 % de las mujeres hayan aceptado que han experimentado sexo oral con otras mujeres y de los hombres apenas un 11 % de ellos lo haya hecho, esto no evidencia absolutamente nada.

Si bien lo anterior pasa, no se puede generalizar y mucho menos hacer una medición exacta dentro de la comunidad LGBTI. La teoría de Herbenick con este hecho es que lo asumen porque hay mucho porno lésbico y tienen presente el artículo de The New York Times publicado en 2005, donde aseguraban que no existían hombres bisexuales.