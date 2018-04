La situación quedó registrada en un video que se publicó en las redes sociales y ya suma más de 5 millones de reproducciones.

A diferencia de lo que la mayoría del mundo futbolístico pensaba, los aficionados no se reunieron para protagonizar una batalla campal, sino para celebrar que sus dos equipos protagonizarán una reñida lucha por el título de la liga italiana en las restantes cuatro fechas del torneo.

El artículo continúa abajo

Con la victoria del pasado domingo, el Napoli quedó a un punto de la Juventus y se ilusiona con poder acabar con la hegemonía del equipo de Juan Guillermo Cuadrado en el fútbol de ese país. Este es el video:

This is what happens when Napoli fans & Juventus fans walk down the same street in Torino 😂

📽️ IG/trollserieatim pic.twitter.com/X3iFZucfUj

— ItalianFootballTV (@IFTVofficial) 21 de abril de 2018