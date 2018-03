“No puedo parar de reírme”, escribió la joven al publicar el video, el pasado jueves. Estas imágenes se viralizaron de tal manera, que ya cuentan con más de 122.000 retuits y 287.000 ‘me gusta’.

His own snoring woke him up and I cannot stop laughing pic.twitter.com/wBV4rELESw — lex (@axwaclawski) March 16, 2018

Luego de que el video se popularizara, Lex publicó una foto de Moose donde se le ve usando unas gafas, un gorro y un buzo negro con capota. Según la joven, “así es como él tiene que vestirse ahora desde que tiene millones de visitas”.

How he has to dress now since he has millions of views pic.twitter.com/JZLyZWbg71 — lex (@axwaclawski) 18 de marzo de 2018

Tras esas publicaciones, algunos usuarios difundieron videos de sus propias mascotas roncando:

“Me pregunto si el ronquido de Alfredo podría despertar a Moose. Déjenme saber”.

Wonder if alfredo’s snore could wake up moose. Lmk. pic.twitter.com/qVQilRrmVl — Nick Gallo (@nickgallo) 18 de marzo de 2018

