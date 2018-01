Estos tocayos de diferente nacionalidad se conocieron en un bar de Escocia

El joven de 23 años, además, contó que, previamente, uno de ellos agregó al otro en Facebook, y que la reunión se dio por iniciativa de su tocayo, que acababa de llegar a Escocia.

“¿Alguna vez han añadido a alguien en Facebook porque tienen el mismo nombre? Este es Ryan Grenfell y es mayor que yo por exactamente un mes, ¡muy raro!. Él me escribió ayer y me dijo que acababa de aterrizar en Edimburgo, entonces fuimos por unas cervezas“, señaló.

El escocés también publicó una foto de ambos en el establecimiento, y una de documentos de los dos, que comprueban que se llaman igual y su mínima diferencia en edad.

En esa imagen, asimismo, se hace evidente que ellos no comparten el segundo nombre. El de uno es Williams y el del otro Matthew.

ever added somebody on facebook because you have the same name? 😂this is ryan grenfell from down under and hes exactly 1 month older than me weird as fuck! he mailed me yesterday saying he had just landed in edinburgh, so aye went for a few pints with him hes a sick cunt 😂 #bro pic.twitter.com/gcFitpddkJ

— ryan grenfell (@grenfell_ryan) 8 de enero de 2018