Esta aplicación no se podrá usar más en muchos iPhones

El anuncio fue hecho por Niantic, que anunció que Pokémon Go dejará de funcionar en los iPhones que no tengan la última actualización del sistema operativo móvil de Apple. En ese sentido, desde el 28 de febrero próximo estos modelos no podrán usar más el divertido juego de realidad aumentada: iPhone 5c, el iPhone 5 o el iPad 4.

En un comunicado difundido en su sitio web oficial, Niantic, el desarrollador de la ‘app’, hizo el anuncio:

El artículo continúa abajo

“En una próxima actualización de Pokémon GO, finalizaremos el soporte para dispositivos Apple que no puedan actualizarse a iOS 11. Este cambio es el resultado de mejoras en Pokémon GO que impulsan la aplicación más allá de las capacidades de los sistemas operativos en tales dispositivos. Después de esa fecha, los Entrenadores que usan los dispositivos afectados ya no podrán acceder a sus cuentas Pokémon GO desde ese dispositivo, ni usar sus Pokémonedas u otros elementos en sus Bolsas. Tendrán que cambiar a un dispositivo compatible para continuar jugando Pokémon GO”.