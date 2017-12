Facebook castigará a usuarios y páginas que ‘mendiguen’ reacciones

Así lo confirmó Facebook a través de un comunicado publicado en su sección de noticias en el que dejó claro que va a penalizar a todos aquellos que se quieran “aprovechar” de su algoritmo (que le da una importancia alta a las reacciones).

Las publicaciones a las que hace referencia Facebook son aquellas que abundan en la red social y ponen como condición de participación a las personas que la ven que elijan alguna de las reacciones disponibles (me encanta, me enoja, me entristece, etc.) o que comenten.

La advertencia de la red social para todos los usuarios es clara: “Las publicaciones que usan esta táctica se mostrarán menos en el inicio”.

Evidentemente, el alcance de este tipo de publicaciones se verá directamente afectado si siguen usando ese recurso. En la medida que los usuarios y páginas hagan caso omiso de esta nueva política de Facebook, las consecuencias serán mayores.

Facebook aclaró que las publicaciones que piden ayuda, consejos o recomendaciones a las personas, como pasa cuando solicitan que compartan la imagen de algún desaparecido o casos similares, no se verán afectados por esta decisión que tomó la red social.