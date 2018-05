El servicio de videos de Google está probando por estos días habilitar ‘picture-in-picture’ para todos los usuarios de este sistema operativo.

Sin embargo, YouTube tenía exclusiva la función para las personas que estuvieran dispuestas a pagar 9.99 dólares mensuales. No obstante, algunos usuarios reportaron que ya intentaron reproducir varios videos de su gusto mientras realizan otras actividades en el dispositivo, y la plataforma se los ha permitido, como explica The Verge.

Al parecer el control y el funcionamiento de este sistema se controla desde los servidores de la empresa y por algunos canales. Esto significa que los dueños de los videos pueden escoger si permiten o no que sus videos sean vistos de esta manera.

Por su parte, el sistema operativo de Apple (iOS) también tiene esta función pero desactivada para la ‘app’ de videos. Se puede lograr, pero hay que hacer algunos trucos como, por ejemplo, minimizar un video pero no seguir explorando el contenido. Queda esperar a la confirmación oficial de Google para saber qué decisión han tomado respecto a liberar el sistema.

YouTube testing picture-in-picture mode for those without Red subscriptions https://t.co/cP39oArOy1 pic.twitter.com/RGhcXUfoDK

— Android Police (@AndroidPolice) May 7, 2018