Estos son los candidatos inhabilitados para llegar al Congreso el próximo año

Hasta el pasado lunes se podían modificar las listas de los partidos con los nombres de las personas que se lanzarían a las elecciones parlamentarias, y el Ministerio Público advirtió que si estas personas decidieron mantener su candidatura “enfrentar cárcel entre 4 y 9 años”, y si son elegidos y se posesionan serán “destituidos e inhabilitados entre 10 a 20 años, por falta disciplinaria gravísima”.

Y en cuanto a los partidos y movimientos políticos que los apoyen, y no ejerzan un control adecuado sobre ellos, “no podrán presentar listas para las siguientes elecciones”, indicó la Procuraduría.

Sobre al menos 20 candidatos recaen irregularidades en sus acciones. Para algunos, por ejemplo, se han emitido órdenes de captura, se han impuesto condenas por estafa agravada, multimillonarias multas por su dudoso proceder, prohibición para conducir e, incluso, penas por homicidio.

El Espectador divulgó la lista de estas personas, e indicó que algunos sí retiraron su candidatura, pero otros no, y pese a la advertencia de la Procuraduría “se someterán al escrutinio de los colombianos en marzo del año entrante”. El diario señaló que no está detallado el delito asociado a cada uno, pero si están todos relacionados al numeral 1° del artículo 280 del reglamento del Congreso que señala “que quienes hayan sido condenados, en cualquier época, por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos, no podrán ser elegidos a cargos de elección popular”.

En la lista están:

Todos Somos Colombia

Jorge Orlando Nieto González

Diego Fernando Ospina Marulanda

William Arturo

Luz Adriana Padilla González

José Ómar Murillo Angulo

Wílmar Hernán Reyes Arismendi

Raúl Antonio Narváez Macías (con un pasado judicial por homicidio y con una sanción que le prohíbe manejar, según la Procuraduría)

Partido de la U

Esther Manrique Becerra, que sí salió de la lista porque está “procesada por las autoridades judiciales por estafa, falsedad en documento privado, uso de documento falso y fraude procesal”, señaló El Espectador.

Cambio Radical

Ernesto Daza Sierra

Colombia Justa-Libres, movimiento político de los cristianos

Pastor Luis Eduardo Barbosa Sánchez, tiene una condena por falsedad en documento público.

Polo Democrático

José Benjamín Rodríguez Galindo

Opción Ciudadana

Alejandro de Jesús Herrera Bustillo

Luz Estela Téllez Machado

Carlos Wilson Salazar Gutiérrez

Partido Somos, antiguo Partido Alas

Luis Alberto Martínez Romero

Édgar Francisco Ávila Rojas

Henry Aristizábal Lago

Dania Soraya Pabón Taimbud, procesada por estafa en Pasto.

Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia

Hinderman Pardo Velásquez

Asociación Afrocolombiana de Asentamiento Ancestral Municipio de San Pedro (Afrosanpedro)

Cristian Zuluaga Mosquera

Asociación Colombia Negra Huellas de Africanía en Paz