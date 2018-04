Yuri Ushakov, asesor de política exterior del Kremlin, palacio presidencial ruso, dijo este lunes a reporteros:

“Cuando nuestros presidentes hablaron por teléfono, Trump sugirió tener la reunión en Washington en la Casa Blanca. […] Es una idea interesante y positiva”.

Ushakov también les dijo a los periodistas que desde la expulsión mutua de diplomáticos, no ha habido diálogos sobre el posible encuentro. Por su parte, un alto funcionario del gobierno estadounidense no negó que Trump haya contemplado la idea de una eventual reunión en la Casa Blanca, aunque por ahora no se han iniciado labores para planearlo, dice Daily Beast citando a la agencia AFP.

Cuando se reportó la mencionada llamada de Trump a Putin, el Kremlin había dicho en un comunicado que ambos presidentes había prestado “especial atención” a un posible encuentro de alto nivel, así que por ese lado la cumbre podría ser normal.

Lo controvertido de la posible reunión es que se daría en un momento en el que las relaciones entre los dos países están pasando por serias dificultades, luego de la mutua expulsión de diplomáticos a raíz del respaldo de Estados Unidos al gobierno del Reino Unido por el supuesto envenenamiento, por parte de Rusia, del exespía ruso Seguéi Skirpál en territorio británico.

Bloomberg dice que una eventual visita de Putin a Washington muy seguramente agudizaría las divisiones en Estados Unidos por ese asunto del exespía envenenado.