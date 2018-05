La intervención de la ex primera dama fue en la Universidad del Temple, en Filadelfia, este miércoles, y en ella, además de invitar a los jóvenes asistentes a que busquen el éxito a partir del estudio y la dedicación, sorprendió con un comentario que generó una ovación en el auditorio:

Este es el aparte del discurso de Obama que se ha viralizado en internet:

With all due respect you aren’t our “forever First Lady.” No one is, nor should anyone be. Pump your brakes a tad. pic.twitter.com/PhCFe96bAI

— James Woods (@RealJamesWoods) 3 de mayo de 2018