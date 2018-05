En ese momento no se conocieron las secuelas de la prueba nuclear. Sin embargo, con el paso de los meses se ha evidenciado la magnitud de lo que pasó ese día en el hermético país asiático. Primero se reportó que unas 200 personas habían perdido la vida luego del ensayo, y después se especuló con que el régimen de Kim Jong-un no había vuelto a hacer ese tipo de pruebas porque la destrucción del lugar desde el que se ejecutan estaba completamente destruido.

Desde entonces, los esfuerzos de muchos expertos en diferentes lugares del mundo se han centrado en determinar la gravedad del asunto y las implicaciones del ensayo para la seguridad global, dice Newsweek.

Por eso, un equipo que se dedicó a investigar el la explosión, ocurrida en el monte Mantap, usó 2 clases de datos geológicos para calcular el lugar de la detonación, información clave para establecer qué tan poderosa fue la detonación, que generó terremotos en la zona.

Para el estudio se usó el satélite alemán TerraSAR-X, que proporcionó unas imágenes de radar, difundidas por Airbus, y que evidencian que la montaña desde la que se llevó a cabo la prueba se movió unos 3,5 metros hacia los lados, agrega El País, de España. La montaña también se hundió algunos centímetros.

Con eso, los expertos de China, Estados Unidos, Alemania y Singapur calculan que la explosión fue a unos 450 metros de profundidad y que fue equivalente a 16 bombas como la que lanzó el ejército de Estados Unidos en la ciudad de japonesa Hiroshima, en agosto de 1945.

Our friends at @AirbusDefence shared radar images of North Korea’s nuclear test site showing post-test subsidence.https://t.co/DtWBQY2jUN pic.twitter.com/jII5NNJzKs

